За месяц "Нафтогаз" уплатил налогов почти на 9 миллиардов
Среда, 19 июня 2024, 11:16 -
В мае Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет налогов на сумму 8,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Это 8% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что всего с начала 2024 года Группа Нафтогаз уплатила государству 37,7 млрд грн налогов.
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Напомним:
Специалисты "Нафтогаза" запустили новую газовую скважину, которая дает 280 тысяч кубометров газа в сутки.
Экономическая правда
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