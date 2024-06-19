За месяц "Нафтогаз" уплатил налогов почти на 9 миллиардов 

Нафтогаз

В мае Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет налогов на сумму 8,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Это 8% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что всего с начала 2024 года Группа Нафтогаз уплатила государству 37,7 млрд грн налогов.

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Напомним:

Специалисты "Нафтогаза" запустили новую газовую скважину, которая дает 280 тысяч кубометров газа в сутки.

Экономическая правда

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