Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

За месяц "Нафтогаз" уплатил налогов почти на 9 миллиардов 

Среда, 19 июня 2024, 11:16 - Виктор Волокита
 
Нафтогаз

В мае Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет налогов на сумму 8,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". 

"Это 8% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе также добавили, что всего с начала 2024 года Группа Нафтогаз уплатила государству 37,7 млрд грн налогов.

Реклама:

Напомним:

Специалисты "Нафтогаза" запустили новую газовую скважину, которая дает 280 тысяч кубометров газа в сутки.

Экономическая правда

Реклама:
Нафтогаз налоги бюджет
Реклама:
Материалы по теме
"Нафтогаз" увеличил запасы природного газа на зиму до 9 миллиардов кубометров 18 июня 2024, 12:47
"Укроборонпром" открыл первый совместный цех с Rheinmetall, "Укрнафта" выплатила дивиденды "Нафтогазу" 18 июня 2024, 09:15
"Нафтогаз" утвердил внутренний регламент REMIT 17 июня 2024, 09:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте