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В ПриватБанке заработал мобильный банкомат для жителей прифронтовых регионов

Вторник, 18 июня 2024, 18:35 - Виктор Волокита

В ПриватБанке стартовал проект уникального в Украине мобильного банкомата, который будет обслуживать клиентов там, где нет доступа к банковской инфраструктуре и даже в условиях отсутствия электричества и связи. 

Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, кроме выдачи наличных, ресайкл модель банкомата позволяет получать почти все доступные банковские услуги - от платежей и переводов до оформления депозитов, погашения кредитов, страхования и тому подобное. 

"Нашим главным приоритетом является внедрение стратегии безбарьерности, и новый мобильный банкомат ПриватБанка имеет все необходимое для предоставления банковских услуг там, где не работает ни один другой банк - прежде всего для жителей прифронтовых регионов, - отмечает Дмитрий Мусиенко. 

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"Мобильный банкомат на базе инкассаторского авто оборудован по современным стандартам безопасности клиентов и сотрудников банка, оснащен системами защиты, комфорта и видеонаблюдением, - рассказал руководитель дирекции операционного обслуживания и административной поддержки ПриватБанка Андрей Козловский. - Главное - это уникальная система независимого энергоснабжения и связи, позволяющая бронированному мобильному банкомату работать в автономном режиме почти сутки". 

Напомним:

ПриватБанк открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов.

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Экономическая правда

Приватбанк банк война
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