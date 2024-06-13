ПриватБанк кредитуватиме енергонезалежність бізнесу за пільговими умовами 

Мікро та малий бізнес - до 10 млн грн, причому кредити до 1 млн грн фінансуються без застави на строк до 2 років, а кредити від 1 до 10 млн грн до 5 років (із заставою обладнання або іншого майна). ПриватБанк скасував комісію за видачу таких кредитів та встановив мінімальний аванс на рівні від 10% вартості обладнання.