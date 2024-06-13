ПриватБанк кредитуватиме енергонезалежність бізнесу за пільговими умовами
Четвер, 13 червня 2024, 12:09 -
ПриватБанк відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Як розповів член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, підприємці та юридичні особи можуть отримати кредити в ПриватБанку для забезпечення енергонезалежності та енергоефективності:
- Мікро та малий бізнес - до 10 млн грн, причому кредити до 1 млн грн фінансуються без застави на строк до 2 років, а кредити від 1 до 10 млн грн до 5 років (із заставою обладнання або іншого майна). ПриватБанк скасував комісію за видачу таких кредитів та встановив мінімальний аванс на рівні від 10% вартості обладнання.
- Для клієнтів середнього та корпоративного бізнесу доступні кредити на суми від 10 млн грн на строк до 5 років.
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Економічна правда
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