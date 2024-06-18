"Украинское Дунайское пароходство" планирует привлечь финансирование от IFC на модернизацию флота

Международная финансовая корпорация (IFC) проведет инвестанализ "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) перед началом финансирования программы восстановления флота на 86 млн евро.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор УДП Дмитрий Москаленко.

IFC согласовало проведение комплексной проверки Дунайского пароходства (due diligence) для получения долгосрочного финансирования программы восстановления флота. Программа позволит за несколько лет модернизировать весь самоходный флот УДП, находящийся в эксплуатации.

Украина получит наиболее современный и наиболее экологичный флот на Дунае", - написал Москаленко.

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По его словам, в целом программа оценивается в 86 миллионов евро. УДП уже финансирует ее собственными средствами.

"Первое из пяти модернизированных судов с новыми двигателями и системой управления отправится из австрийского Линца в Украину в начале августа этого года", - добавил руководитель УДП.

По его словам, на предприятии ожидают получить доступ к кредитной линии IFC уже в этом году.

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Напомним:

Чистая прибыль госкомпании "Украинское Дунайское пароходство" ("УДП") за 2023 год составила 719 млн, общая сумма дивидендов за прошлый год - 215,6 млн грн.