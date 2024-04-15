"Украинское Дунайское пароходство" в прошлом году получило рекордную прибыль

Чистая прибыль госкомпании "Украинское Дунайское пароходство" ("УДП") за 2023 год составила 719 млн, общая сумма дивидендов за прошлый год - 215,6 млн грн.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

По его словам, компания уплатила в бюджет очередные 140,6 млн грн, полностью выполнив обязательства перед государством.

"Общая сумма дивидендов за прошлый год - 215,6 млн грн. Больше чем за все годы существования Украинского Дунайского пароходства вместе взятые.

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Всего с 2022 года наша команда уплатила налогов на сумму более 1,06 млрд грн", - добавил Москаленко.

Он добавил, что рекордная прошлогодняя прибыль "УДП" не связана с высокими ставками фрахта.

"Ажиотажный спрос на речные перевозки остался в 2022-м. В 2023-м ставки стабилизировались на умеренном уровне.

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Но доходы УДП продолжали расти благодаря единой логистической услуге, которая объединила фрахт с перевалкой в Украине и Констанце", - написал Москаленко.

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В рамках корпоративной реформы в ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" впервые выберут наблюдательный совет.

Экономическая правда