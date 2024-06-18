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Эксперты прогнозируют падение российского урожая пшеницы на 10%

Вторник, 18 июня 2024, 17:56 - Экономическая правда

Урожай пшеницы в России, по прогнозам, будет более чем на 10% ниже, чем предполагалось ранее, из-за заморозков.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на данные UkrAgroConsult.

В то же время пшеница из стран ЕС, граничащих с Черным морем, торгуется дешевле, чем товар от конкурентов, поскольку высокие урожаи в регионе снижают цены, а урожаи основных производителей - России и Франции - страдают из-за непогоды.

В частности, Румыния ожидает рекордный урожай в 10,5 млн тонн в 2024-2025 годах.

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Напомним:

Цены на основные сельскохозяйственные культуры растут, что повышает риск инфляции на продукты питания, которая остается неприятно высокой в некоторых регионах мира.

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пшеница экспорт экономика торговля
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