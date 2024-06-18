За неделю партнеры объявили о поддержке энергосистемы на более $1 млрд - Шмыгаль
За последнюю неделю суммарный объявленный пакет поддержки для украинской энергосистемы составил более 1 млрд долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его информации, уже в этом месяце Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
Кроме того, после утверждения Исполнительным советом МВФ четвертого пересмотра программы расширенного финансирования ожидается выделение еще 2,2 млрд долларов.
"С начала года Украина уже привлекла 11,8 млрд долларов внешнего финансирования. Рассчитываем, что дальнейшая поддержка будет прогнозируемой и стабильной", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Премьер также рассказал, что США направляют через USAID 500 млн долларов дополнительной энергетической помощи и перенаправляют еще 324 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.
"Свой вклад в энергетическую устойчивость Украины объемом в 74 млн долларов сделает Норвегия. Часть этих средств пойдет на ремонты объектов в Харькове и области. 14,5 млн долларов инвестирует в украинскую энергетику Правительство Канады", - добавил Шмыгаль.
Напомним:
В Нацбанке рассчитывают, что Украина в этом месяце получит 2,2 млрд долларов от МВФ и 1,9 млрд евро от ЕС.
Экономическая правда