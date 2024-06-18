За неделю партнеры объявили о поддержке энергосистемы на более $1 млрд - Шмыгаль 

За последнюю неделю суммарный объявленный пакет поддержки для украинской энергосистемы составил более 1 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его информации, уже в этом месяце Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Кроме того, после утверждения Исполнительным советом МВФ четвертого пересмотра программы расширенного финансирования ожидается выделение еще 2,2 млрд долларов.

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"С начала года Украина уже привлекла 11,8 млрд долларов внешнего финансирования. Рассчитываем, что дальнейшая поддержка будет прогнозируемой и стабильной", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер также рассказал, что США направляют через USAID 500 млн долларов дополнительной энергетической помощи и перенаправляют еще 324 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.

"Свой вклад в энергетическую устойчивость Украины объемом в 74 млн долларов сделает Норвегия. Часть этих средств пойдет на ремонты объектов в Харькове и области. 14,5 млн долларов инвестирует в украинскую энергетику Правительство Канады", - добавил Шмыгаль.

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Напомним:

В Нацбанке рассчитывают, что Украина в этом месяце получит 2,2 млрд долларов от МВФ и 1,9 млрд евро от ЕС.

Экономическая правда