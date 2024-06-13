Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Україна у червні може отримати $4,1 мільярда від МВФ і ЄС – НБУ

Четвер, 13 червня 2024, 18:49 - Олексій Павлиш

У Нацбанку розраховують, що Україна цього місяця отримає 2,2 млрд доларів від МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС.

Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, у найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги.

"Зокрема, уже досягнуто угоди на рівні персоналу за четвертим переглядом програми розширеного фінансування, тож у поточному місяці очікується надходження 2,2 млрд доларів США від МВФ додатково до 1,9 млрд євро від ЄС", - сказав Пишний.

Реклама:

Він також нагадав, що бюджетні потреби в травні - першій половині червня значною мірою фінансувалися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних партнерів у попередні місяці.

Нагадаємо:

Місія МВФ та представники України розпочали переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), який допоможе залучити близько 2,2 млрд доларів вже у червні.

Реклама:

Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility до кінця червня.

Економічна правда

МВФ ЄС гроші Україна
Реклама:
Матеріали за темою
У МВФ закликали США зменшити державний борг 9 червня 2024, 10:30
Україна та МВФ розпочали переговори про новий транш фінансування 27 травня 2024, 12:56
Шмигаль зустрівся з місією МВФ: новий перегляд програми дозволить залучити $2,2 мільярда 23 травня 2024, 18:02
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті