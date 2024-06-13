Україна у червні може отримати $4,1 мільярда від МВФ і ЄС – НБУ

У Нацбанку розраховують, що Україна цього місяця отримає 2,2 млрд доларів від МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС.

Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, у найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги.

"Зокрема, уже досягнуто угоди на рівні персоналу за четвертим переглядом програми розширеного фінансування, тож у поточному місяці очікується надходження 2,2 млрд доларів США від МВФ додатково до 1,9 млрд євро від ЄС", - сказав Пишний.

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Він також нагадав, що бюджетні потреби в травні - першій половині червня значною мірою фінансувалися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних партнерів у попередні місяці.

Нагадаємо:

Місія МВФ та представники України розпочали переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), який допоможе залучити близько 2,2 млрд доларів вже у червні.

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Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility до кінця червня.

Економічна правда