Рада разрешила финансировать подразделения Сил обороны из местных бюджетов

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9559д, который позволяет местным органам самоуправления финансировать подразделения Сил обороны на время действия военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующий законопроект проголосовали 303 народных избранника.

По словам народного депутата Романа Лозинского, отныне местные советы смогут легально закупать дроны, аптечки, пикапы, запчасти к автомобилям, и все то, что можно приобрести по запросу от воинских частей.

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"Кроме того, по согласованию с Минобороны, местные советы, например, в прифронтовых или приграничных зонах смогут финансировать создание фортификаций и других защитных сооружений", - добавил он.

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Война по новым ставкам. Какой эффект даст повышение налогов

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Напомним:

Из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

Экономическая правда.