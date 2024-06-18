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H&M начал процесс ликвидации российской компании - росСМИ

Вторник, 18 июня 2024, 13:47
 
Getty Images

Основное юрлицо шведского ритейлера H&M в России - ООО "Эйч энд Эм" - запустило процесс ликвидации компании.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

Согласно реестру, компания находится в стадии ликвидации. Вопрос о ликвидации был утвержден 17 июня 2024 года.

Напомним:

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Шведский ритейлер H&M, который работал в России с 2009 года, подтвердил закрытие всех российских магазинов.

Экономическая правда

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