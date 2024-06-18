Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины о единой роуминговой зоне с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Он обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина - ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме "Роуминг как дома" (RLAH).

RLAH означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, которые путешествуют в Украину.

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Благодаря закону существенно улучшается инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций. Отечественные субъекты хозяйствования получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами.

Напомним:

Верховная рада 22 мая приняла во втором чтении законопроект №10265 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга".

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10265 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга".

Экономическая правда