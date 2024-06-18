Будут судить членов организованной группы, которая занималась нелегальными онлайн-играми

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности совместно с сотрудниками Киберполиции разоблачили и прекратили деятельность организованной группы лиц, которые предоставляли услуги по азартным играм в сети Интернет без лицензии.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что один из фигурантов дела организовал деятельность нелегального онлайн-казино.

К незаконной деятельности он привлек знакомого, который создал и администрировал деятельность нелицензированного сайта, который предоставлял игрокам доступ к азартным играм. Рекламировали незаконные услуги в социальных сетях.

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"Кроме того, обвиняемые привлекли еще трех человек, которые выполняли роль операторов колл-центра для приема платежей от игроков, общения с ними в мессенджерах, выплаты средств и т.д.", - сообщает БЭБ.

Во время следствия установлено, что средства, внесенные игроками как ставки и впоследствии проигранные, перечислялись участниками преступной группы через карточки третьих лиц на собственные банковские счета и выводились в наличные.

Правоохранители прекратили работу онлайн-казино и провели обыски в Киеве и Полтаве. Изъято компьютерное оборудование, более 20 мобильных телефонов, 50 банковских и 100 сим-карт и тому подобное.

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Обвинительный акт в отношении пяти членов организованной группы направлен в районный суд города Полтавы.

Напомним:

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату более 18 млн грн из местного бюджета при проведении тендера по капитальному ремонту школы.

Экономическая правда