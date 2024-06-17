Холдинг Уоррена Баффета продал акции в китайской BYD на почти 40 миллионов долларов

Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 миллиона акций китайского производителя электрокаров BYD за 39,8 миллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократил свою долю в китайской компании BYD, которая в прошлом году обошла Tesla и стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей.

Компания Баффета начала инвестировать в компанию BYD, базирующуюся в Шэньчжэне, в 2008 году. Тогда она заплатила 230 миллионов долларов за около 225 миллионов акций, что в то время равнялось 10% от всех выпущенных акций.

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В сообщении отмечается, что Berkshire инвестирует преимущественно в США. И инвестиции в китайскую BYD были исключением.

Компания начала продавать свою долю в 2022 году, после того, как цена акций BYD выросла более чем в 20 раз.

Сообщается, что цена акций упала примерно на 30% с момента достижения пика в июне 2022 года.

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В апреле Tesla вытеснила BYD и вернула себе статус крупнейшего продавца электромобилей в мире.

Таким образом после продажи доля компании Баффета в выпущенных BYD акциях сократилась до 6,90% с 7,02%.

Напомним:

Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).