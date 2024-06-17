Цены на жилье в Китае падают самыми быстрыми темпами за почти 10 лет

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Цены на новое жилье в Китае в мае упали самыми быстрыми темпами за последние 9 с половиной лет.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно расчетам Reuters, сделанным на основе данных Национального бюро статистики, цены на новое жилье в мае снизились на 0,7% по сравнению с апрелем.

Отмечается, что данное падение является самым стремительным с октября 2014 года, а также продолжает серию из 11 месяцев снижения цены.

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Отмечается, что при этом сектор недвижимости все равно пытается достичь дна, несмотря на усилия правительства, направленные на сдерживание избыточного предложения и поддержку обремененных долгами застройщиков.

В годовом выражении цены на новое жилье снизились на 3,9% по сравнению с предыдущим годом.

В сообщении уточняют, что сектор недвижимости Китая когда-то был ключевым двигателем экономического роста страны.

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Но с середины 2021 года он претерпел несколько кризисов, включая дефолты застройщиков по долгам и остановку строительства предварительно проданных жилых проектов.

Китайские власти в связи с этим выделили 41,35 млрд долл на расчистку огромного жилого фонда и смягчение правил ипотечного кредитования.

Но аналитики считают, что эти шаги не помогут поглотить огромные запасы жилья, а снятие ограничений на покупку жилья в крупных городах может еще больше ослабить покупательские настроения в меньших городах.

Инвестиции в недвижимость также упали на 10,1% за первые пять месяцев 2024 года по сравнению с предыдущим.

Напомним:

Перед ежегодным заседанием парламента Китая, которое состоится в марте, его лидеры сталкиваются с давлением, по принятию смелых политических решений, которые защитят долгосрочный потенциал роста экономики.

Азиатские рынки недвижимости переживают турбулентность наряду с кризисной ситуацией с недвижимостью в Китае. Высокие учетные ставки и государственное вмешательство негативно влияют на застройщиков.