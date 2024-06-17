УЗ установила рекорд по перевозке пассажиров за одни сутки

"Укрзализныця" за одни сутки, 16 июня, перевезла 95 тысяч пассажиров - это наибольшее количество пассажиров, которые в течение одних суток путешествовали по железной дороге с начала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"В этот день, путешествовало 46 организованных групп детей к местам отдыха", - пояснили в компании.

В УЗ добавили, что самыми популярными направлениями с начала года уже традиционно остаются Киев - Львов, Львов - Киев, Днепр - Киев и Харьков - Киев.

Реклама:

Напомним:

"Укрзализныця" усиливает дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом Интерсити+ №741/742 Киев - Львов.

Экономическая правда

Реклама: