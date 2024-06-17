УЗ установила рекорд по перевозке пассажиров за одни сутки
Понедельник, 17 июня 2024, 19:00 -
"Укрзализныця" за одни сутки, 16 июня, перевезла 95 тысяч пассажиров - это наибольшее количество пассажиров, которые в течение одних суток путешествовали по железной дороге с начала 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
"В этот день, путешествовало 46 организованных групп детей к местам отдыха", - пояснили в компании.
В УЗ добавили, что самыми популярными направлениями с начала года уже традиционно остаются Киев - Львов, Львов - Киев, Днепр - Киев и Харьков - Киев.
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Напомним:
"Укрзализныця" усиливает дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом Интерсити+ №741/742 Киев - Львов.
Экономическая правда
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