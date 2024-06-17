Израильский оборонный экспорт бьет рекорды на фоне роста мировых расходов на вооружение

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В прошлом году израильский оборонный экспорт достиг рекордного уровня, поскольку войны, в том числе в Украине и Газе, поднимают призрак глобальной гонки вооружений.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что военный экспорт вырос на 500 миллионов долларов с 2022 года до 13,1 миллиарда долларов, что вдвое больше, чем пять лет назад, сообщило в понедельник министерство обороны страны.

Ракеты, снаряды и системы противовоздушной обороны составили более трети продаж. Другими важными позициями были радары и средства радиоэлектронной борьбы. На Азиатско-Тихоокеанский регион пришлась почти половина экспорта, а на Европу - примерно треть.

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Одним из крупнейших контрактов, подписанных в 2023 году, был контракт на поставку в Германию системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия Arrow 3. Эта сделка стоит около 4 миллиардов долларов для государственной компании Israel Aerospace Industries.

Напомним:

Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN) в своем отчете утверждает, что девять государств мира, которые имеют ядерное оружие, потратили 91,4 миллиарда долларов в прошлом году на модернизацию и расширение ядерного арсенала.

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Экономическая правда.