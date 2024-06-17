Торік ядерні держави витратили рекордні кошти на модернізацію свого арсеналу

Міжнародна кампанія за заборону ядерної зброї (ICAN) в своєму звіті стверджує, що дев’ять держав світу, які мають ядерну зброю, витратили 91,4 мільярда доларів минулого року на модернізацію та розширення ядерного арсеналу.

Про це повідомляє Voice of America.

"Ці витрати фактично марні, адже ядерні держави погоджуються з тим, що ядерну війну ніколи неможливо виграти і її ніколи не слід вести", — заявила журналістам минулого тижня в Женеві Алісія Сандерс-Закре, співавторка звіту.

Наприклад, за її словами, 91,4 мільярда доларів на рік "можуть забезпечити вітряною енергією понад 12 мільйонів будинків і допомогти долати зміну клімату, або на 27 відсотків скоротити глобальний дефіцит фінансування для боротьби зі зміною клімату, захисту біорізноманіття та зменшення забруднення".

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Звіт вказує, що ядерні держави витратили на 10,7 мільярда доларів більше на ядерну зброю у 2023 році порівняно з 2022 роком, причому на Сполучені Штати припадає 80% цього збільшення. ICAN повідомляє, що Сполучені Штати витратили 51,5 мільярда доларів, "більше, ніж усі інші ядерні країни разом узяті".

Зазначається, що наступним за обсягом витрат був Китай з 11,8 млрд доларів, а Росія витратила третю за величиною суму у 8,3 млрд доларів.

У звіті зазначається, що витрати Сполученого Королівства "суттєво зростали другий рік поспіль" і показали ріст на 17% до 8,1 мільярда доларів США.

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Загальний обсяг витрат п'яти інших ядерних держав, Франції, Індії, Ізраїлю, Пакистану та Північної Кореї, минулого року склав 11,6 мільярда доларів.

Автори звіту стверджують, що у 2023 році виробники ядерної зброї, отримали нові контракти на суму трохи менше 7,9 мільярда доларів США.

Аналіз даних, зібраних за останні п’ять років, показує, що ядерні держави разом витратили 387 мільярдів доларів на свої ядерні арсенали.

Економічна правда.