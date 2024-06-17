"Укрзализныця" получила от Всемирного банка технику и оборудование на 7 миллионов долларов

В рамках проекта Всемирного банка RELINC АО "Укрзализныця" получило техники и оборудования на более 7 млн долларов.

Об этом сообщает Rail.insider.

Среди полученного - погрузчики, экскаваторы, автокран, самосвалы и различная техника и инструменты для ремонта железнодорожной инфраструктуры.

"До июля будут доставлены финальные единицы оборудования общей стоимостью 1,5 млн долларов. Также Укрзализныця получит новые вагоны-платформы, что расширит наши возможности по доставке грузов", - пишет издание.

Реклама:

Недавно УЗ получила очередную партию техники в рамках проекта. На этот раз поступило пять самосвалов.

"Мы имеем дело с большим количеством повреждений путей и мостов. Наши специалисты работают ежедневно, не покладая рук, чтобы доставлять грузы и людей в те города и места, куда нужно. Благодаря проекту RELINC мы имеем возможность получать транспорт и оборудование, которые помогают быстро восстанавливать то, что, к сожалению, разрушает агрессор", - рассказал директор по корпоративным финансам Укрзализныци Юрий Немчиков.

Напомним:

Реклама:

70 медицинских вагонов на собственных мощностях изготовила Укрзализныця с начала широкомасштабного вторжения.

Экономическая правда.