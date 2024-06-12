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Укрзалізниця вже виготовила 70 медичних вагонів

Середа, 12 червня 2024, 13:48 - Віктор Волокіта
 

70 медичних вагонів на власних потужностях виготовила Укрзалізниця з початку широкомасштабного вторгнення. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 

За її інформацією, 12 червня чергові два вагони поповнили парк рухомого складу медичної евакуації для потреб Збройних Сил України. 

"Ці вагони обладнані для перевезення поранених військових середньої тяжкості. Окрім необхідної медичної апаратури лікувальних та медикаментозних наборів, передані вагони обладнані системами енергогенерації та очистки води", - повідомили в Укрзалізниці. 

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У пресслужбі також додали, що на борту медичного поїзда окрім медиків працюють також залізничники. Вони забезпечують стале функціонування систем і вузлів медвагона, генераторів, підйомників. 

Нагадаємо: 

У травні АТ "Укрзалізниця" передала два модернізованих вагони для евакуації поранених.

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Економічна правда

вагони Укрзалізниця війна
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