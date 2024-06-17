Немецкая робототехника испытывает значительную конкуренцию от Китая

Getty Images

Растущая конкуренция со стороны Китая ухудшает перспективы немецкой робототехнической промышленности, которая уже борется с падением заказов в условиях слабой внутренней экономики.

Об этом сообщает Reutes.

Как сообщают, Германия, известная своей инженерной мощью, которая когда-то была первопроходцем во многих технологиях, сейчас имеет дело с экономическим спадом, вызванным высокими ценами на энергоносители и процентными ставками, а также недостаточными инвестициями из-за бюрократии.

"Конкуренция очень жесткая. Многие китайские поставщики сильно выросли на своих внутренних рынках и теперь продвигаются в Европу", - сказал руководитель отдела робототехники и автоматизации Ассоциации производителей машин и оборудования (VDMA) Франк Конрад.

Реклама:

По словам Конрада, иностранные заказы являются основной движущей силой роста немецкой индустрии робототехники и автоматизации. За первые четыре месяца 2024 года внутренние заказы упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как заказы из-за рубежа выросли на 21%.

Согласно данным Reuters, VMDA вдвое снизила свой годовой прогноз продаж в секторе. Теперь она ожидает роста на 2% до 16,5 млрд евро в 2024 году, что примерно соответствует прошлогоднему уровню.

В 2023 году продажи в секторе выросли на 13% благодаря увеличению количества заказов после пандемии.

Реклама:

Читайте также: Немецкий пациент. Почему приходит в упадок крупнейшая экономика Евросоюза

Напомним:

Новые санкции против России должны были быть введены в начале саммита G7 в четверг, 13 июня, однако Германия не смогла достичь вовремя договоренности по ограничениям.

Экономическая правда