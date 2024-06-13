"Нова Угорщина": Німеччина затягує переговори про нові санкції проти Росії - DPA

Нові санкції проти Росії мали бути запроваджені на початку саміту G7 у четвер, 13 червня, однак Німеччина не змогла досягти вчасно домовленості щодо обмежень.

Про це повідомляє німецьке видання T-online з посиланням на DPA.

За інформацією DPA, уряд Німеччини блокує прогрес у переговорах щодо наступного пакету санкцій ЄС проти Росії. За словами дипломатів у Брюсселі, німецька стурбованість і прохання про зміни є ключовою причиною того, що плани щодо санкцій досі не завершені.

Останнім часом склалося враження, що Німеччина стала новою Угорщиною, сказав один з чиновників ЄС, натякаючи на те, що будапештський уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана в минулому неодноразово затягував прийняття рішень щодо санкцій проти Росії.

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Новий пакет санкцій ЄС спрямований, зокрема, на боротьбу з обходом існуючих обмежень. Уряд Німеччини побоюється, що за порушення можуть бути притягнуті до відповідальності німецькі компанії, тому пропонує або скасувати цей захід, або обмежити його певними категоріями товарів.

Також Брюссель пропонує обмежити торгівлю російським скрапленим природним газом (СПГ), заборонивши використання таких портів, як Зебрюгге в Бельгії, для відправки російського СПГ до третіх країн.

Крім того, Німеччина виступає за послаблення заходів, спрямованих на обмеження використання Системи передачі фінансових повідомлень (СПФП) – російського аналога SWIFT.

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Нагадаємо:

Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки, розширила санкції проти Російської Федерації.

Міністерство фінансів США виявило понад десяток схем ухиляння Росії від санкцій проти її військово-промислової бази та наклало обмеження на понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини.

Економічна правда.