Ціни на нафту показали найкраще тижневе зростання за 2 місяці на тлі стабільного попиту

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Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, оскільки ринки оцінювали вплив збереження процентних ставок в США на більш високому рівні довше, ніж очікувалося, але нафта завершила свій найкращий тиждень за останні два місяці після впевнених прогнозів щодо попиту на нафту та паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 34 центи, або на 0,4%, до $82,41 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) втратили 41 цент, або 0,5%, і торгувалися на рівні 78,21 долара за барель.

Однак Brent і американський еталон за тиждень зросли більш ніж на 3%, що стало найкращим тижнем з 5 квітня.

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Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) дотримується прогнозу відносно сильного зростання світового попиту на нафту на 2024 рік, а Goldman Sachs прогнозує високий попит на паливо в США цього літа.

Це допомогло переломити втрати попереднього тижня, які були спричинені домовленістю ОПЕК+ про початок згортання скорочення видобутку після вересня.

"Загалом, цей тиждень можна охарактеризувати як відновлення нафти, - сказав Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade, що базується в Австралії.

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"Я не здивуюся, якщо ціни на нафту підуть вгору, а перспективи попиту залишатимуться райдужними. Багато чого може залежати від того, як складеться картина літнього попиту в північній півкулі".

Надаючи подальшу підтримку ринку, Росія пообіцяла виконати свої зобов'язання з видобутку в рамках пакту ОПЕК+, після того, як заявила, що перевищила свою квоту в травні.

Економічна правда.