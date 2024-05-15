Neuralink Маска роками мала проблеми зі своїми імплантами - Reuters

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Минулого тижня компанія Neuralink повідомила, що крихітні дроти в мозку її першого пацієнта, які дозволяють керувати електронними приладами, вийшли з положення, і про цю проблему компанія Ілона Маска знала роками.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Минулого тижня компанія повідомила, що крихітні дроти імплантату, які тонші за людську волосину, були виведені з мозку пацієнта під час першого випробування на людях, що призвело до зменшення кількості електродів, які могли б вимірювати сигнали мозку.

Компанія заявила, що їй вдалося відновити здатність імплантату відстежувати сигнали мозку пацієнта, внісши зміни, які включали модифікацію алгоритму, щоб зробити його більш чутливим.

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Джерела Reuters повідомили, що Neuralink знала з тестів на тваринах, які вона провела перед отриманням дозволу в США минулого року, що дроти можуть бути видалені, разом з чутливими електроди, які розшифровують сигнали мозку, сказали три джерела. Вони додали, що Neuralink вважала ризик достатньо низьким, щоб не вносити зміни в конструкцію імплантів.

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Нагадаємо:

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Інспектори Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) виявили проблеми з веденням документації та контролем якості експериментів на тваринах у компанії Ілона Маска Neuralink.