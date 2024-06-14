Суд вернул в госсобственность имущество одесского предприятия "Нефон" стоимостью 200 млн

Единый имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Нефон" в Одессе в судебном порядке возвращен государству.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Как отметили в пресс-службе, в состав имущественного комплекса входят пятиэтажное и одноэтажное здания, а также детский оздоровительный лагерь "Сказочный".

Общая площадь объектов недвижимого имущества составляет 7238 м кв. Их стоимость составляет более 200 млн грн.

Реклама:

Установлено, что имущество ЕИК ГП "Нефон" передали в аренду обществу с ограниченной ответственностью.

Как проинформировали в пресс-службе, прокуроры обратились в суд с исковым заявлением в связи с существенными нарушениями условий договора.

В частности, арендатор несвоевременно платил деньги за пользование имуществом, использовал его не по целевому назначению и не обеспечил сохранность помещений. Речь идет о мерах по предотвращению повреждения и порчи имущества, соблюдение норм противопожарной безопасности. Также не обеспечивалось постоянное страхование арендованного имущества.

Реклама:

Иск мотивирован и тем, что ООО без согласия арендодателя - Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям - передало арендованное имущество в субаренду.

В мае 2024 года Юго-западный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с ответчика задолженности, расторжении договора и обязательства вернуть государственное имущество.

"Оспариваемые объекты недвижимости будут возвращены в распоряжение государства в лице Фонда госимущества", - отметили в пресс-службе.

Напомним:

В Одессе задержали чиновников за взятку в $40 тыс за передачу земли в частное пользование.

Экономическая правда.