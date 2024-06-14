Затримали посадовців за хабар у $40 тис за передачу землі у приватне користування 

Спеціалізована екологічна прокуратура Одеської облпрокуратури повідомила про підозру двом посадовцям управління водних ресурсів річок й міжрайонного управління водного господарства та голові однієї з сільських рад Білгород-Дністровського району Одещини.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За інформацією пресслужби, їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрювані одержали 40 тис доларів США за передачу у користування державного майнового комплексу із земельною ділянкою площею 16 га вздовж траси міжнародного значення "Одеса-Рені". Там підприємець збирався облаштувати автостоянку для вантажівок.

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"За ці кошти вони обіцяли передати об’єкт, який перебуває на балансі управління водних річок, до комунальної власності ОТГ. А в подальшому – у користування підприємцю для ведення бізнесу без проведення аукціону та з першочерговим правом викупу", - йдеться в повідомленні.

Посадовців затримали після одержання хабара. Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів і відсторонення від займаних посад.

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Правоохоронці повідомили про підозру в одержанні 500 тис. грн неправомірної вигоди за вирішення земельних питань заступнику Рівненської обласної ради, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Економічна правда