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Microsoft предупреждает, что российские кибератаки становятся "более агрессивными"

Пятница, 14 июня 2024, 18:58 - Артур Крыжный
 
Getty Images

"Изощренные" российские кибератаки становятся "более агрессивными", и их может стать труднее предотвратить.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на информацию вице-президента Microsoft Брэда Смита Комитету по вопросам внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

Смит предупредил американских политиков о том, что Служба внешней разведки РФ (СВР) "продолжает оставаться одним из лучших ресурсов и самых совершенных киберагентств в мире".

По словам Смита, за последний год компания Microsoft увидела, что СВР стала "более агрессивной". Он пояснил, что теперь, когда специалисты выявляют деятельность России в интернет-среде, она не выходит из нее, а наоборот удваивает свои атаки.

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Смит также сказал, что необходимо подготовиться к вероятности того, что оппоненты США будут "более тесно сотрудничать в киберпространстве".

"Одно дело участвовать в кибербое с четырьмя отдельными противниками (Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном - ред.), а совсем другой сценарий, если две или все четыре из этих стран будут действовать в тандеме", - сказал Смит.

Напомним:

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Экономическая правда.

кибератака Россия Microsoft
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