Українська IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків
Українські хакери атакували основного постачальника комунікацій російських банків "Мастертел": у його роботі вже кілька днів спостерігаються збої.
Про це повідомляють Міністерство цифрової трансформації України та IT Армія.
"Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори терроризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють.
Завдяки операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російські урядові та місцеві вебсайти, включно з системою оплати проїзду "Тройка". Ця атака призвела до перебоїв у роботі московського та казанського метрополітену.
Економічна правда