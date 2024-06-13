Українська IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків

Українські хакери атакували основного постачальника комунікацій російських банків "Мастертел": у його роботі вже кілька днів спостерігаються збої.

Про це повідомляють Міністерство цифрової трансформації України та IT Армія.

"Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори терроризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють.

Завдяки операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російські урядові та місцеві вебсайти, включно з системою оплати проїзду "Тройка". Ця атака призвела до перебоїв у роботі московського та казанського метрополітену.

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Економічна правда