Дания первой из стран НАТО будет инвестировать в производство украинского вооружения – Умеров
Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины.
Об этом заявил глава Министерства обороны Рустем Умеров по результатам встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Результатом встречи с Троэльсом Лундом Поульсеном стало подписание Меморандума о закупке вооружения и техники у украинских производителей.
"Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам", - отметил Рустем Умеров.
"Важность этого документа заключается в том, что стороны договорились о процедуре, по которой будет осуществляться финансирование. Поэтому в дальнейшем этот процесс будет происходить быстрее.
Более того, этот механизм может быть реализован также в рамках подобных договоренностей с другими нашими партнерами", - сказал заместитель министра по вопросам стратегических отраслей Сергей Боев.
Читайте также: Бронетехника, собственный завод и возвращение беженцев. Как канадская Roshel заходит в Украину
Экономическая правда