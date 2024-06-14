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Дания первой из стран НАТО будет инвестировать в производство украинского вооружения – Умеров

Пятница, 14 июня 2024, 17:57 - Виктор Волокита

Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины.

Об этом заявил глава Министерства обороны Рустем Умеров по результатам встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". 

Результатом встречи с Троэльсом Лундом Поульсеном стало подписание Меморандума о закупке вооружения и техники у украинских производителей.

"Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам", - отметил Рустем Умеров.

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"Важность этого документа заключается в том, что стороны договорились о процедуре, по которой будет осуществляться финансирование. Поэтому в дальнейшем этот процесс будет происходить быстрее. 

Более того, этот механизм может быть реализован также в рамках подобных договоренностей с другими нашими партнерами", - сказал заместитель министра по вопросам стратегических отраслей Сергей Боев.

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Экономическая правда

оружие Минобороны Дания Нидерланды
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