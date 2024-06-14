Разрешения на установку МАФов в Киеве будут продавать на Prozorro.Продажи

Депутаты Киевсовета проголосовали за решение, которое устанавливает прозрачные правила в работе МАФов и позволяет покупать право на торговлю с помощью Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

"Вчера Киевский городской совет исправил ошибки прошлых созывов и принял проект решения, согласно которому право на торговлю в МАФах будет определяться на электронном аукционе", — сообщил Белоцерковец.

Отмечается, что новые правила избавят малый бизнес от необходимости работать через посредников, ведь торги будут проходить через систему Prozorro.Продажи.

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Депутат сообщил, что сейчас подавляющее большинство МАФов в столице принадлежит крупным сетевикам, а малый бизнес попал к ним в кабалу.

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Напомним:

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Киев предоставит финансово-кредитную поддержку малому и среднему бизнесу в отраслях перерабатывающей промышленности и производства воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования.