"Запоріжжяобленерго" повернуло державі 30 мільйонів заборгованих дивідендів

Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго" перерахувало до державного бюджету недоотримані у 2022 році дивіденди на суму 29,2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

В повідомленні йдеться, що після завершеної ревізії у серпні 2023 року виявилося, що компанія не виплатила державі очікувані дивіденди за 2022 рік, що стало причиною значного недоотримання доходів у державний бюджет.

В подальшому компанія вирішила відшкодувати збиток.

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"У квітні поточного року акціонери ухвалили рішення коригувати розмір виплат річних дивідендів, щоб забезпечити надходження коштів до державного бюджету", - йдеться в повідомленні.

У Держаудитслужбі нагадали, ПАТ "Запоріжжяобленерго" має частку державної власності 60,25 %.

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Економічна правда