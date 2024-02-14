Виробники безалкогольних напоїв удвічі збільшили сплату податків – Гетманцев

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У 2023 році виробники безалкогольних напоїв та мінеральної води сплатили податків на суму у 2 рази більшу, ніж у 2022 році.

Про це повідомив у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

За його словами, представники галузі сплатили податків на 2,8 млрд грн.

Гетманцев додав, що 68,5% надходжень із зазначеної суми забезпечили наступні компанії:

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"Кока-Кола";

"Оболонь" "Красилівське";

виробнича фірма "Панда".

"Всі три лідери по сплаті податків мають вище середньогалузеве навантаження: "Кока-Кола" - і по ПДВ, і по податку на прибуток,"Оболонь" "Красилівське" - по ПДВ, а "Панда" - по податку на прибуток", - додав нардеп.

Нагадаємо:

Національна стратегія доходів (НСД) до 2030 року передбачає, зокрема, підвищення акцизів на пальне, алкоголь, тютюнові вироби до мінімального рівня ставок, який діє в ЄС.

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Надалі держава вивчатиме міжнародний досвід запровадження акцизу на солодкі напої - запровадження останнього планується з 2027 року.

Економічна правда