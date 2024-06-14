Пентагон продлил контракт с компанией Маска на использование Starlink в Украине

Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине.

Об этом Bloomberg сообщила пресс-секретарь Командования космических систем США Бонни Пойндекстер.

Контракт будет действовать еще шесть месяцев – до 30 ноября, его стоимость составила 14,1 млн долларов.

"Контракт обеспечивает доступ к спутникам Starlink, оборудованию и поддержке клиентов на согласованных условиях", – сказала она.

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Это лишь часть контрактов на 2,5 млрд долларов, которые SpaceX выиграла в рамках программы запуска военных спутников. SpaceX также участвует в новом раунде торгов, конкурируя с United Launch Alliance – совместным предприятием Lockheed Martin Corp. и Boeing Co.

Напомним:

Правительство Польши продолжило оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.

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