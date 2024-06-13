Кабмин ввел обязательную фотофиксацию древесины

Кабмин одобрил изменения, которые вводят еще один цифровой инструмент в лесной отрасли - фотофиксацию древесины.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По словам министра Руслана Стрельца, теперь система электронного учета древесины будет формировать ТТН-лес только после загрузки в нее фото лесовоза с древесиной. Это позволит ввести дополнительный инструмент прослеживания движения древесины к месту назначения.

"Сегодняшнее решение правительства оставило в прошлом еще одну возможность для фальсификаций. Ведь информация о ТТН является открытой. Каждый может проверить подлинность документов на сайте ГП "ЛИАЦ" по номеру ТТН или номеру лесовоза.

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Уже полгода эта услуга в тестовом режиме успешно работает в филиалах ГП "Леса Украины". Теперь она является обязательной для всех лесопользователей", - заявил министр.

Ранее при перевозке древесины в ТТН-лес отмечались только дата, объем продукции, данные водителя и автомобиля, номера бирок. Сотрудники лесхозов могли перебить бирки и вывезти по одной ТТН несколько партий древесины примерно одинакового объема.

Выявить подмену при проверке автомобиля на дороге достаточно сложно, потому что формально у водителя все документы якобы в порядке, заявили в министерстве.

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Теперь же загруженная на лесовозы древесина фотографируется с четырех ракурсов, после чего фотографии загружаются в систему ЭОД. Лишь после этого происходит оформление ТТН.

"Рисунок сложенной древесины является уникальным, продублировать его невозможно. Соответственно, ТТН второй раз не используешь. Это дополнительный способ контроля за перевозкой древесины для правоохранительных органов и общественности.

Идея фотофиксации древесины воплощается в рамках цифровизации отрасли, сам опыт заимствован у румынских коллег в рамках международного сотрудничества", - говорится в сообщении.

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