На границе с Польшей построят новый грузовой терминал и пешеходный переход

На пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей построят дополнительный грузовой терминал и пешеходный переход, работы планируют завершить до августа 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Сейчас агентство завершило предпроектные работы по строительству новой очереди пограничного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Отмечается, что новая инфраструктура позволит внедрить усовершенствованную систему современных контрольных процессов на основе безбумажных технологий и автоматизированного управления движением, что повысит пропускную способность КПП на 10-15%.

"Строительство включает создание новых транспортных и пешеходных маршрутов, а также строительство необходимых сооружений и контрольных точек. Работы планируют завершить до конца августа 2025 года", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что сейчас пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" обрабатывает 340 грузовиков, 25 автобусов и 550 автомобилей в течение 12-часовой смены.

В целом реконструкция грузового терминала и пешеходного перехода, а также реорганизация и оптимизация транспортной схемы увеличит пропускную способность пункта до 640 грузовиков, 50 автобусов и 1000 автомобилей в течение каждой 12-часовой смены. Оптимизация транспортной схемы - это устройство 20 полос для грузовиков, 12 полос для автомобилей, 4 полосы для автобусов и пешеходного коридора.

Улучшением пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" сможет работать постоянно с годовым потоком посетителей в 3 519 000 человек, 242 000 автомобилей, 331 200 грузовых единиц и 31 050 автобусов.

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