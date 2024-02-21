На кордоні з Угорщиною відкрили новий митний термінал

фото: Закарпатська митниця

На Закарпатті відкрили новий митний термінал біля КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської митниці.

"З метою створення належних умов для здійснення митного оформлення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Закарпатською митницею за підтримки Державної митної служби України та за погодженням Міністерства фінансів України утворено нове місце прибуття на території сервісної зони "Тиса" – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сам термінал знаходиться у селі Соломоново Ужгородського району. Одночасна максимальна кількість транспортних засобів, які може приймати новий термінал, становить 250 – 300 одиниць.

Реклама:

Додається, що зручне розташування термінала на початку траси міжнародного значення Чоп – Київ (200 метрів від КПП Чоп - Загонь) створює додаткові можливості для суб’єктів ЗЕД організовувати нові та поліпшувати існуючі логістичні маршрути після митного оформлення.

Економічна правда.