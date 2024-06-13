Украинская IT Армия остановила работу основного провайдера российских банков
Украинские хакеры атаковали основного поставщика коммуникаций российских банков "Мастертел": в его работе уже несколько дней наблюдаются сбои.
Об этом сообщают Министерство цифровой трансформации Украины и IT Армия.
"Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и другие спонсоры терроризма не могут предоставлять часть услуг из-за того, что их сервисы не работают.
Благодаря операции кибервойск россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций", - говорится в сообщении.
Напомним:
Ранее сообщалось, что украинская IТ-армия осуществила масштабную атаку на российские правительственные и местные веб-сайты, включая систему оплаты проезда "Тройка". Эта атака привела к перебоям в работе московского и казанского метрополитена.
Экономическая правда