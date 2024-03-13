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ІТ-Армія зупинила роботу московського метрополітену: не працює система оплати

Среда, 13 марта 2024, 18:40 - Артур Крыжный

Украинская ИТ-армия осуществила масштабную атаку на российские правительственные и местные веб-сайты, включая систему оплаты проезда "Тройка". Эта атака привела к перебоям в работе московского и казанского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Кибервойска атаковало ряд правительственных и местных порталов, среди них - система оплаты проезда "Тройка". Это одна из крупнейших систем оплаты билетов в России, которая обслуживает 38 регионов", — говорится в сообщении.

Поэтому из-за "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не могли оплатить билеты, пополнить карту проезда и рассчитаться за парковку.

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Минцифра метрополитен
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