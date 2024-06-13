Негативные эмоции работников на работе могут сократить глобальный ВВП почти на $9 триллионов - исследование

Несчастные и эмоционально истощенные работники обходятся мировой экономике в 8,9 трлн долл, или 9% мирового ВВП.

Об этом пишет CNN Business со ссылкой на доклад Gallup State of the Global Workplace.

Отмечается, что в отчете содержатся результаты последнего ежегодного Всемирного опроса, в котором в прошлом году было опрошено более 128 тыс сотрудников в более чем 140 странах.

Опрос показал, что примерно 20% работников во всем мире сообщили, что ежедневно чувствуют себя одинокими, злыми или грустными. А 41% в среднем говорят, что испытывают стресс.

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Среди тех, кто чувствует себя одинокими - молодые работники (22%), работающие дистанционно (25%), и те, кто чувствовал себя наиболее не вовлеченным на работе (31%).

"Хотя работа не всегда является причиной негативных повседневных эмоций человека, работодателям все равно стоит волноваться. Это потому, что работа может как улучшить, так и ухудшить благосостояние работников", - говорится в сообщении.

Исследователи также обнаружили, что невовлеченность на работе может негативно повлиять на благосостояние человека так же как или даже больше чем безработица.

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Согласно опросу, в 2023 году только 23% сотрудников были активно заинтересованы в своей работе и выполняли обязанности с энтузиазмом.

Зато 63% работников признались, что не чувствуют привязанности к своей работе или компании и выполняют свои задачи без особого энтузиазма.

В отчете указано, что самый высокий процент вовлеченных сотрудников был в США и Канаде (33%). В Австралии и Новой Зеландии наблюдался самый высокий процент довольных работников (60%). Самый низкий уровень вовлеченности был в странах Южной Азии (13%).

Напомним:

Рост мировой экономики в 2024 году ожидается на уровне 2,4%, а в 2025-м - 2,7%, что является самым слабым началом десятилетия за последние 30 лет.