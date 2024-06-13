С начала 2024 года экспорт Украины составил 16,8 миллиарда долларов

Экспорт Украины за январь - май 2024 года составил 16,8 миллиарда долл, чуть больше чем за аналогичный период прошлого года, а импорт составил 27,5 миллиарда долл.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Так, в течение января - мая 2024 года Украина импортировала товаров на сумму 27,5 млрд долл, а экспортировала - на 16,8 млрд долл.

Для сравнения, за первые 5 месяцев 2022 года Украина экспортировала товаров на сумму 19,6 млрд долл, а за тот же период 2023 года - на 16,5 млрд долл.

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Экспортировала Украина больше всего в Польшу - на 1,7 млрд долл, Китай - на 1,4 млрд долл, Испанию - на 1,4 млрд долл.

В тройку самых экспортируемых товаров из Украины вошли:

продовольственные товары - 10,8 млрд долл;

металлы и изделия из них - 1,8 млрд долл;

минеральные продукты - 1,6 млрд долл.

Страны, из которых Украина больше всего импортировала товаров: Китай - $5,3 млрд, Польша - $2,9 млрд, Германия - $2,2 млрд.

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В общих объемах ввезенных в январе - мае 2024 года товаров 65% составили следующие категории:

машины, оборудование и транспорт - $9,4 млрд;

продукция химической промышленности - $5,1 млрд;

топливно-энергетические - $3,4 млрд.

В сообщении отмечают, что общий товарооборот Украины за 5 месяцев 2024 года составил $44,3 млрд.

Напомним:

Экспорт пшеницы за год, как ожидают в министерстве сельского хозяйства США (USDA), составит 13 млн тонн. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

В мае 2024 года физические объемы экспорта товаров составили 12,2 млн тонн, стоимостью - 3,3 млрд долларов. Это второй самый большой показатель за весь период великой войны.

Германия приложит максимум усилий, чтобы Украина в 2024 году могла экспортировать не менее 7,2 млн тонн агропродукции ежемесячно, что уже было достигнуто благодаря европейским партнерам с начала полномасштабной войны.