Агровиробники з прифронтових територій безоплатно отримають добрива 

Уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна безоплатно надасть мінеральні добрива для польових робіт в сезоні 2024-2025 років для понад 3 300 українських агровиробників з прифронтових та деокупованих областей.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Через Програму USAID АГРО українським агровиробникам передадуть загалом 6,6 тисячі тонн добрив. Кожен погоджений учасник зможе отримати до 2 тонн добрива карбамід", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві також додали, що реєстрація на отримання допомоги відбудеться у Державному аграрному реєстрі (ДАР), у розділі "Доступні програми".

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"Прийом заявок триватиме з 11 по 25 червня 2024 року або до вичерпання обсягів допомоги", - зауважили у пресслужбі.

Отримати допомогу можуть агровиробники, які:

- мають в обробітку від 5 до 500 га в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях (за винятком тимчасово окупованих територій),

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- вирощують зернові або олійні культури,

- зареєстровані, як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.

"Погоджені заявники, які обробляють від 5 до 25 гектарів землі (власна та орендована), отримають по одній тонні добрива. Ті, хто обробляють від 25 до 500 га - по дві тонни. Очікується, що допомога буде використана для внесення під зернові та олійні культури врожаю 2025 року", - також йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Упродовж 2023 - початку 2024 років, через Ініціативу USAID AGRI-Україна, Програма USAID АГРО надала добрива понад 14 тисячам українських агровиробників. Ця допомога забезпечила ресурси для польових робіт на площі більше 460 тис га. та дозволила виростити щонайменше 2 млн т зерна.

Економічна правда