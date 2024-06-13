Украинская фирма провела испытания машины разминирования, производство которой запустят в серию 

Украинское предприятие A3tech в рамках сертификации провело испытания на полигоне тяжелой машины для разминирования DOK-ING MV-10, собранной и частично локализованной в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Согласно сообщению, после получения сертификата компания-производитель сможет не только наладить серийное производство, но и сможет качественно проводить сервисное обслуживание, поскольку необходимая для этого база будет в Украине.

"Тяжелые машины для разминирования существенно ускоряют очистку территорий и повышают безопасность персонала, работающего в поле. Они доказали свою эффективность в Харьковской области и на юге Украины.

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Уже сейчас рабочий орган для этих машин на 40% изготавливается в Украине, а до конца года этот показатель планируют довести до 100%", - рассказала первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В пресс-службе также сообщили, что MV-10 прошла испытания на производительность в условиях уплотненного грунта и на песке. Машину для разминирования также испытали на способность очищать участок от растительности высотой до двух метров и с диаметром ствола более 10 сантиметров. Во время испытания на живучесть MV-10 выдержала пять подрывов под рабочим органом эквивалента противотанковой мины ТМ-62М.

В Министерстве также отметили, что A3tech имеет предварительный заказ на изготовление восьми машин для разминирования MV-10. В целом же мощность производства может составить до 60 машин в год.

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Сейчас в Украине работает 17 тяжелых машин разминирования DOK-ING MV-10.

Справочно:

DOK-ING MV-10 - тяжелая машина для разминирования с двойным рабочим комплектом: цепным механизмом и фрезой. Способна выдерживать подрыв противотанковой мины. Используется для очистки территорий от различных типов мин и взрывоопасных предметов. MV-10 может очищать до 3000 м2 площади в час. Может работать как на равнинной поверхности, так и на склонах.

Напомним:

Страны-участницы Ukraine Recovery Conference увеличили свои обязательства в части поддержки гуманитарного разминирования в Украине на более 35 миллионов долларов США.

Экономическая правда