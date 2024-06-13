МАГАТЭ провело инспекцию на Хмельницкой АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществило инспекцию на Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает Госатомрегулирования.

"13 июня 2024 года в филиале "ОП "Хмельницкая АЭС" АО "НАЭК "Энергоатом" была проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель инспекции - проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов и информации о конструкции ядерной установки, которая была предоставлена Украиной в соответствии с соглашением.

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Инспекция прошла без замечаний.

Напомним:

Ранее инспекторы МАГАТЭ проверили соответствие учтенных ядерных материалов объему добытой и переработанной урановой руды.

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Экономическая правда