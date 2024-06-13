Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

МАГАТЭ провело инспекцию на Хмельницкой АЭС

Четверг, 13 июня 2024, 17:34 - Алексей Павлыш

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществило инспекцию на Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает Госатомрегулирования.

"13 июня 2024 года в филиале "ОП "Хмельницкая АЭС" АО "НАЭК "Энергоатом" была проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель инспекции - проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов и информации о конструкции ядерной установки, которая была предоставлена Украиной в соответствии с соглашением.

Реклама:

Инспекция прошла без замечаний.

Напомним:

Ранее инспекторы МАГАТЭ проверили соответствие учтенных ядерных материалов объему добытой и переработанной урановой руды.

Реклама:

Экономическая правда

МАГАТЭ АЭС атомная энергетика
Реклама:
Материалы по теме
"Это наш способ выжить": Галущенко рассказал в Вене о будущем атомной генерации в Украине 6 июня 2024, 18:40
Перезапуск россиянами ЗАЭС не будет безопасным, и они это понимают – МАГАТЭ 3 июня 2024, 17:25
МАГАТЭ проверило урановые объекты на Кировоградщине 22 апреля 2024, 16:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте