МАГАТЭ проверило урановые объекты на Кировоградщине

Инспекторы МАГАТЭ проверили соответствие учтенных ядерных материалов объему добытой и переработанной урановой руды.

Об этом сообщает Кировоградская ОГА в Facebook.

В частности, первый заместитель начальника Кировоградской ОВА Павел Конопко посетил Ингульскую шахту в качестве сертифицированного специалиста МАГАТЭ по вопросам физической защиты ядерного материала и ядерных установок.

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"Он обследовал производственные процессы 230-го, 300-го и 420-го горизонтов. Добыча руды соответствует объемам переработанного урано-оксидномго концентрата. Шахта работает в три смены в сутки, а значит, есть работа шахтерам, социальные гарантии кировоградцам и ядерное топливо и электричество для Украины", - говорится в сообщении.

"В свою очередь, Смолинскую шахту посетили инспекторы МАГАТЭ Florian Hasi и Grigoryan Taron", - добавили в администрации.

По результатам, миссия МАГАТЭ отчиталась, что Украина соблюдает требования пункта а статьи 7 по учету и контролю ядерного материала и гарантий Договора о нераспространении ядерного оружия и ядерных технологий.

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Экономическая правда