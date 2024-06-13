60% украинцев в Польше не имели денег, заработанных в Украине - опрос
60% украинцев в Польше не пользовались деньгами, заработанными в Украине в течение последнего года.
Такие данные исследования опубликовал аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal по заказу Нацбанка Украины.
Согласно исследованию, 27% украинцев имели собственные сбережения, которые тратили в Польше. 10% пользовались деньгами семьи, 3% имели удаленную работу в Украине.
Тех, кто пользовался деньгами, заработанными в Украине в течение 12 месяцев - 40%.
"Среди тех, кто изменил сумму расходов в Польше, 20% говорят, что это связано с появлением работы в Польше.
15% признались, что закончились деньги, заработанные в Украине.
4% потеряли удаленную работу в Украине и 4% сказали, что родственники прекратили поддержку.
Больше всего тех, кто не указывает причину - 57%", - говорится в сообщении.
В агентстве обращают внимание на тот факт, что 60% украинских граждан не пользуются деньгами, которые заработали в Украине. Это, вероятно, свидетельствует о том, они уже приспособились к жизни в Польше и на фоне продолжения программы защиты беженцев пока не планируют возвращаться.
"Мы считаем, что первоочередной задачей для Украины является разработка стратегии возвращения тех 40% граждан, которые до сих пор тратят свои деньги за пределами страны. Эти люди, вероятно, еще не успели полностью ассимилироваться в новых условиях и не имеют долгосрочных планов оставаться за рубежом", - говорит Евгений Кириченко, основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal
Опрос проводился в течение марта - мая этого года, участие в котором приняли 1315 украинцев, которые устраивались на работу в Польше.
Напомним:
Украинцы за последние два года зарегистрировали в Польше 48 464 ФОПа. В 2023 году ежемесячно регистрировали около трех тысяч ФЛП.
Экономическая правда