Украденное Россией: Украина обсуждает применение системы определения происхождения зерна
Заместители министра аграрной политики и продовольствия во время онлайн встречи с представителями аграрных министерств Великобритании и Литовской Республики обсудили применение системы, с помощью которой можно определить происхождение зерна, которое Россия поставляет на мировые рынки.
Об этом сообщает Минагрополитики.
Согласно сообщению, систему химического анализа зерна разрабатывают в Великобритании.
"А Литва со своей стороны уже выразила заинтересованность в применении такого анализа, чтобы иметь возможность определять краденое Россией украинское зерно и не допускать его перевалку через литовские порты", - сообщила пресс-служба Министерства.
Во время встречи стороны обсудили технические вопросы работы системы определения происхождения зерна и механизмы реализации на практике.
Напомним:
По данным национального сопротивления, россияне вывезли как минимум 30 тысяч тонн аграрной продукции с оккупированных территорий Херсонской области.
Экономическая правда