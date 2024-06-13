Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Украденное Россией: Украина обсуждает применение системы определения происхождения зерна

Четверг, 13 июня 2024, 15:48 - Виктор Волокита
 

Заместители министра аграрной политики и продовольствия во время онлайн встречи с представителями аграрных министерств Великобритании и Литовской Республики обсудили применение системы, с помощью которой можно определить происхождение зерна, которое Россия поставляет на мировые рынки.

Об этом сообщает Минагрополитики. 

Согласно сообщению, систему химического анализа зерна разрабатывают в Великобритании. 

"А Литва со своей стороны уже выразила заинтересованность в применении такого анализа, чтобы иметь возможность определять краденое Россией украинское зерно и не допускать его перевалку через литовские порты", - сообщила пресс-служба Министерства. 

Реклама:

Во время встречи стороны обсудили технические вопросы работы системы определения происхождения зерна и механизмы реализации на практике. 

Напомним: 

По данным национального сопротивления, россияне вывезли как минимум 30 тысяч тонн аграрной продукции с оккупированных территорий Херсонской области.

Реклама:

Экономическая правда

зерно Минагрополитики Россия
Реклама:
Материалы по теме
Сальдо позволил экспортерам из РФ вывезти из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн зерна на €6 миллионов – "Схемы" 6 июня 2024, 19:55
Украинским морским коридором уже экспортировано 50 миллионов тонн грузов 3 июня 2024, 10:19
Россияне похитили более 1700 тонн украинского зерна 30 мая 2024, 20:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте