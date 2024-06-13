Россия за 2 года большой войны нанесла климатических убытков на 32 миллиарда долларов

Сумма климатических убытков, которые РФ нанесла за 2 года большой войны, составляет более 32 миллиардов долларов.

Об этом говорится в отчете Минэкологии.

"Общая сумма ущерба, нанесенного Российской Федерацией климату после 24 месяцев войны, составляет более 32 миллиардов долларов", - говорится в отчете.

Сообщается, что большая война России в Украине вызвала 175 миллионов тонн выбросов углекислого газа, что эквивалентно годовому объему выбросов от 90 миллионов автомобилей, или от всех Нидерландов за год

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Данная оценка включает как выбросы, которые уже произошли, так и те, что произойдут в будущем во время ремонтных работ.

В отчете также отмечается, что выбросы от войны можно разделить примерно на три части: военные действия, сталь и бетон, необходимые для восстановления поврежденной инфраструктуры, и последняя треть состоит из различных факторов, включая пожары и перемещение людей.

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Напомним:

В результате подрыва плотины Каховской ГЭС окружающей среде был нанесен ущерб, по предварительным расчетам, на 78 млрд грн.

Представители почти 200 стран на климатическом саммите COP28 13 декабря, договорились начать сокращение глобального потребления ископаемого топлива, чтобы предотвратить худшие последствия изменения климата.

Экономическая правда