Правительство дополнительно выделяет Харьковщине 2,5 млрд грн: на что потратят средства
Четверг, 13 июня 2024, 13:22 -
Правительство 13 июня выделяет для Харькова и Харьковской области дополнительные 2,5 млрд грн.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, на установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов", - отметил премьер.
По его словам, это средства для того, чтобы зимой жители Харьковщины имели свет и тепло.
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Напомним:
Группа Нафтогаз передаст Харькову газопоршневую энергетическую установку Deutz, которая может производить электрическую и тепловую энергию для нужд города.
Экономическая правда
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