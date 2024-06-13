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Правительство дополнительно выделяет Харьковщине 2,5 млрд грн: на что потратят средства

Четверг, 13 июня 2024, 13:22 - Виктор Волокита

Правительство 13 июня выделяет для Харькова и Харьковской области дополнительные 2,5 млрд грн. 

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. 

"Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, на установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов", - отметил премьер. 

По его словам, это средства для того, чтобы зимой жители Харьковщины имели свет и тепло.

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Напомним:

Группа Нафтогаз передаст Харькову газопоршневую энергетическую установку Deutz, которая может производить электрическую и тепловую энергию для нужд города.

Экономическая правда

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правительство Кабмин Харков
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