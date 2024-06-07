"Нафтогаз" передасть Харкову енергетичну установку, побудовану у 2007 році 

Група Нафтогаз передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку Deutz, яка може виробляти електричну та теплову енергію для потреб міста.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, ця установка побудована у 2007 році, проте не експлуатувалася.

"Зараз вона реально може допомогти прифронтовому місту-мільйоннику під час війни та забезпечити теплом і електроенергією мешканців. Тому, коли місто Харків попросило передати цю установку – в нас не було жодних вагань. Зараз там вона точно потрібніша", – зазначив Олексій Чернишов.

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В повідомленні також зазначається, що встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень – один із підходів, який застосовує Харків для подолання наслідків постійних обстрілів росіян, що руйнують енергосистему міста.

"Це зробить місто менш вразливим, дасть змогу забезпечити "острівність" теплопостачання, енергобезпеку та енергоефективність", - додали в "Нафтогазі"

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"Нафтогаз" забезпечуватиме газом виробників електроенергії та тепла для підтримки енергосистеми України.

Економічна правда