Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" передасть Харкову енергетичну установку, побудовану у 2007 році 

П'ятниця, 7 червня 2024, 11:38 - Віктор Волокіта

Група Нафтогаз передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку Deutz, яка може виробляти електричну та теплову енергію для потреб міста.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, ця установка побудована у 2007 році, проте не експлуатувалася. 

"Зараз вона реально може допомогти прифронтовому місту-мільйоннику під час війни та забезпечити теплом і електроенергією мешканців. Тому, коли місто Харків попросило передати цю установку – в нас не було жодних вагань. Зараз там вона точно потрібніша", – зазначив Олексій Чернишов.

Реклама:

В повідомленні також зазначається, що встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень – один із підходів, який застосовує Харків для подолання наслідків постійних обстрілів росіян, що руйнують енергосистему міста.

"Це зробить місто менш вразливим, дасть змогу забезпечити "острівність" теплопостачання, енергобезпеку та енергоефективність", - додали в "Нафтогазі"

Нагадаємо:

Реклама:

"Нафтогаз" забезпечуватиме газом виробників електроенергії та тепла для підтримки енергосистеми України.

Економічна правда

Нафтогаз Харків енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
"Нафтогаз" постачатиме газ для виробників електроенергії 6 червня 2024, 18:00
За 5 місяців року "Нафтогаз" запустив 36 газових свердловин, третина - високопродуктивні 5 червня 2024, 15:57
Укргазвидобування збільшило видобуток газу на 10%: у Нафтогазі назвали причини 29 травня 2024, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті