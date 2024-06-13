Энергосектор Украины получит 1 миллиард долларов: как распределят средства
Партнеры G7+ объявили о дополнительной помощи энергетическому сектору на сумму более 1 млрд долларов после последних российских атак.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В частности, финансовая помощь состоит из:
- более 70 миллионов евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;
- 500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;
- 300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР;
- не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка и донации в форме гуманитарной помощи от государств-членов ЕС.
Партнеры констатировали, что после возобновления Россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру 22 марта 2024 года украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности энергогенерации.
Напомним:
В Париже между правительством Франции и Украины было подписано грантовое соглашение о привлечении 200 миллионов евро на восстановление и реконструкцию критической инфраструктуры. Из них 60 миллионов будут направлены на восстановление энергетики.
Экономическая правда.