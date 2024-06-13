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Энергосектор Украины получит 1 миллиард долларов: как распределят средства

Четверг, 13 июня 2024, 13:20 - Артур Крыжный
 
Минэнерго

Партнеры G7+ объявили о дополнительной помощи энергетическому сектору на сумму более 1 млрд долларов после последних российских атак.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, финансовая помощь состоит из:

  • более 70 миллионов евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;
  • 500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;
  • 300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР;
  • не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка и донации в форме гуманитарной помощи от государств-членов ЕС.

Партнеры констатировали, что после возобновления Россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру 22 марта 2024 года украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности энергогенерации.

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Напомним:

В Париже между правительством Франции и Украины было подписано грантовое соглашение о привлечении 200 миллионов евро на восстановление и реконструкцию критической инфраструктуры. Из них 60 миллионов будут направлены на восстановление энергетики.

Экономическая правда.

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энергетика финансирование Украина G7
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