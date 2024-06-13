Энергоатом начнет ремонт еще одного энергоблока АЭС, ожидается дефицит генерации

В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии", - отметили в пресс-службе.

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По словам и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, в этом году компания, как и в прошлом году, с опережением графика максимально быстро и качественно проводит планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС.

"В последние месяцы Энергоатом уже завершил ремонты 3-х энергоблоков мощностью 2420 МВт.

Общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного.

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В результате АЭС выработали дополнительных 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне", - заявил Петр Котин.

Напомним:

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что в ночь с 7 на 8 июня должен был выйти в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

Экономическая правда