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Энергоатом начнет ремонт еще одного энергоблока АЭС, ожидается дефицит генерации

Четверг, 13 июня 2024, 12:28 - Виктор Волокита
 

В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. 

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться. 

Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии", - отметили в пресс-службе.

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По словам и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, в этом году компания, как и в прошлом году, с опережением графика максимально быстро и качественно проводит планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС. 

"В последние месяцы Энергоатом уже завершил ремонты 3-х энергоблоков мощностью 2420 МВт. 

Общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного. 

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В результате АЭС выработали дополнительных 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне", - заявил Петр Котин.

Напомним: 

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что в ночь с 7 на 8 июня должен был выйти в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

Экономическая правда

Энергоатом электроэнергия населения АЭС
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