Энергоатом начнет ремонт еще одного энергоблока АЭС, ожидается дефицит генерации
В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
"Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.
Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии", - отметили в пресс-службе.
По словам и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, в этом году компания, как и в прошлом году, с опережением графика максимально быстро и качественно проводит планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС.
"В последние месяцы Энергоатом уже завершил ремонты 3-х энергоблоков мощностью 2420 МВт.
Общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного.
В результате АЭС выработали дополнительных 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне", - заявил Петр Котин.
Напомним:
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что в ночь с 7 на 8 июня должен был выйти в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.
Экономическая правда